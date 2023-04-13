الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة ومدير الإشارة بالقوات المسلحة يناقشان تعظيم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار،و اللواء أركان حرب بكر محمـد البيومي

التقى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، باللواء أركان حرب بكر محمـد البيومي، مدير إدارة الإشارة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسىي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعظيم أوجه الإستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها فى التحول الرقمى فى كافة المجالات.

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 وتناول اللقاء استعراض محاور عمل الشبكة الوطنية في القطاع الصحي ومتابعة معدلات إنشاء وتطوير الغرفة المركزية للرعايات والحضانات والطوارئ لسرعة تقديم الخدمة الطبية المتميزة، بجانب خطط إستكمال تنفيذ تكامل الدوائر الصحية من خلال الشبكة الوطنية وقطاعات وزارة الصحة المعنية بخدمات الطوارئ والإغاثة.

حضر اللقاء اللواء عمرو فاروق، رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، ورؤساء هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

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