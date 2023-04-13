إخماد حريق داخل شقة سكنية بأوسيم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع داخل شقة بأوسيم، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بأوسيم.

ودفع اللواء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ2 سيارة إطفاء، وبإجراء التحريات، تبيّن أن الحريق وقع بشارع قائد السلام من ش عبدالكريم حسن- البراجيل- أوسيم.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.