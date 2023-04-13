الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: زيادة سعر إردب القمح إلى 1500 جنيه يشجع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية القرار الذي أعلنه مجلس الوزراء، عن الموافقة على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، مشيرًا إلى أنه لصالح الفلاح ويساهم في تخفيف الأعباء عنه ودعمه.

وقال عثمان، إن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيشجع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة من خلال التوسع في زراعة القمح وزيادة الإنتاج، وبالتالي الحد من الاستيراد من الخارج.

وأضاف عثمان، أن قرار زيادة سعر إردب القمح إلى 1500 جنيه سيخفف أعباء الزراعة على الفلاح ويساعده في توفير هامش ربح مناسب، وسيؤدي إلى زيادة حجم كمية الأقماح الموردة للحكومة من جانب المزارعين، وبالتالي يمنع التوجه إلى السوق السوداء.

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