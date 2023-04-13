الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطلين وسائق بحوزتهم كمية من مخدر "الحشيش" في القاهرة

جريدة الدستور

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط سائق مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلال سيارة أجرة، وبحوزته كمية من مخدر "الحشيش" وزنت 22,5 كيلو جرام، وهاتفي محمول.

وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص "محدد " بقصد توصيلها لشخص آخر مقابل مبلغ مالي.

كما ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر "الحشيش" وزنت 1,800 كيلو جرام، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، مشيرًا إلى اقتصار دور المتهم الآخر على توصيله دون علمه بحيازة مواد مخدرة.

وبمواجهة المتهم الآخر نفى علمه بحيازة الأول للمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,631,000 مليون جنيه).

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ضبط عاطلين وسائق بحوزتهم كمية من مخدر "الحشيش" في القاهرة

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