الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"التصديري للحاصلات الزراعية": الإمارات أكبر شريك لمصر في الصادرات الطازجة

هشام النجار،
هشام النجار،

قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الإمارات أكبر دولة مستقبلة للحاصلات الزراعية الطازجة، مشيرًا إلى أن 8% من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية تذهب إلى دولة الإمارات، وزادت صادرات الحاصلات الزراعية إلى الإمارات خلال العام الماضي 2022، بنسبة 4% عن الأعوام السابقة، بزيادة حجم  تبادل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.

وأوضح النجار، لـ"الدستور"، أن صادرات الفواكه الطازجة إلى الإمارات بلغت قيمتها 93.3 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الخضر الطازج إلى الإمارات بقيمة 69.2 مليون دولار، وتعتبر الموالح من أهم الصادرات المصرية إلى الإمارات، حيث يبلغ حجم صادراتنا من الموالح إلى الإمارات بنحو 90 ألف طن، وتأتي البطاطس الطازجة عقب الموالح، حيث بلغت صادراتها نحو 58 ألف طن.

وأضاف هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن صادرات مصر من البصل تصل إلى 13 ألف طن، بينما البطاطا بقيمة 9000 طن، مشيرًا إلى أنه على الرغم من  التحديات التي تواجه القطاع ولكن شهدت الصادرات المصرية زيادة منذ بداية العام الجاري، وتوقع زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بنسبة 15%، بنهاية 2023 مع فتح أسواق تصديرية جديدة.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

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