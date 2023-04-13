«BBC» تكشف: كيف ألهمت مصر والفراعنة الملحنين لعدة قرون

أكدت مجلة "كلاسيكال ميوزكال" التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه على مر العصور كانت مصر القديمة وحضارتها الساحرة مصدر إلهام للملحنين والعازفين لعدة قرون ماضية، وبعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، أثار الملك الصبي الاهتمام بالعالم الغامض للمومياوات والكتابات الهيروغليفية.

وأوضحت المجلة البريطانية، أن المناخ الجاف في مصر ساعد على بقاء الآلات الموسيقية القديمة مثل المزامير ذات النهايات والأنابيب التي كانت تُعزف في الأصل باستخدام القصب الفردي أو المزدوج والقيثارات والأبواق، ما قدم دليلاً على الموسيقى في هذه الحضارة المبكرة.

وتابعت أنه يُعتقد أن فيثاغورس قد حقق في النظرية الموسيقية في مصر قبل الانتقال إلى الرياضيات ويقال إن أفلاطون أشاد بممارسته للشكل الفني، وغالبًا ما اقترب الملحنون الغربيون من هذه النكهات الشرق أوسطية في تفسيراتهم.

وكان المخرج فيلم ماكديرموت حريصًا على تجنب مثل هذه الاستعارات التقليدية التي اتبعها الملحنين على مر العصور في إنتاجه لعام 2016 من "جلاس إخناتون"، وبالرغم من التدريج المبتكر للغاية، فقد تم إعادة إنشاء بيئة مصر القديمة من خلال الخلفيات الملونة المتناثرة والأزياء الجريئة الكبيرة الحجم.

وأوضحت المجلة البريطانية، أن أنتوني روث كوستانزو أدى دور البطولة عدة مرات، في كل من New York Met وEnglish National Opera، حيث من المقرر إحياء الحفل مرة أخرى خلال فصل الربيع الحالي.

وتابعت أن اروث كوستانزو لن يغني فقط الموسيقى المعقدة في مصر بشكل مستمر تقريبًا لمدة ثلاث ساعات، لكنه سيظهر على المسرح بنفس الزي والمظهر الفرعوني القديم.