الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنوفية

قطار
قطار

لقي طفل مصرعه وذلك إثر إصطدام قطار به في أثناء مروره من على شريط السكة الحديد بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من مكان غير مخصص للمشاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع طفل، وذلك إثر اصطدام قطار به، أثناء مروره من على شريط السكة الحديد بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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