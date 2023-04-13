الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة نقل أثناء استقلالهما دراجة نارية بالمنوفية

دراجة نارية
دراجة نارية

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية بجوار نزلة سعد عطية، حيث اصطدمت سيارة نقل أثناء عبورها بدراجة نارية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بورود بلاغ بإصابة شخص ومصرع آخر، فى حادث تصادم مروع بالمنوفية على الطريق الإقليمي أمام نزلة سعد عطية. 

وبالانتقال الفورى والفحص لقوه من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، والذى تبين له مصرع  محمد.ف.ع.ا 39 عاما ومقيم قرية بنهاية التابعه لذات المركز، متأثرا بإصابات خطيرة نتيجة تعرضه لحادث، وإصابة أخر والذى تم وضعه بمستشفى الباجور العام لمعاينة الجثة الطب الشرعى واستخراج تصريح الدفن، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف موعد نهاية عقد مهاجم الزمالك ووجهته المقبلة

سر اكتشاف خنجر من معدن فضائى رفقة توت عنخ آمون

قائمة أسعار الفضة اليوم الخميس 13 أبريل مقابل السعر العالمي

"المصرية للمنتجعات" تُقرر سداد 21.8 مليون دولار للتنمية السياحية

مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنوفية

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح