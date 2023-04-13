الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع داخل شقة بمنطقة بالعياط وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة بمنطقة العياط.

ودفع اللواء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 2 سيارة إطفاء، وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بمنطقة العياط.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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