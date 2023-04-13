الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة: قوائم الانتظار لم تتأثر بارتفاع تكلفة استيراد المستلزمات الطبية

وزير الصحة
وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تنتظم في المعدلات الطبيعية لها ولم تتأثر بارتفاع تكلفة استيراد المستلزمات الطبية.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعدم التقصير في العمليات الجراحية للمرضى ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف وزير الصحة، أن ٨٥% من نفقات المبادرة التي تتحملها الدولة هي تكلفة المستلزمات والمستهلكات الطبية، مشيرًا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه المبادرة تزامنًا مع زيادة تكلفة استيراد المستلزمات الطبية والأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أن الرئيس أكد أنه لا مساس بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح عبدالغفار أن تصنيع المستلزمات الطبية في الدول الخارجية يشهد بطئًا وتأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيبحث اليوم، بحضور رئيس هيئة الشراء الموحد، احتياجات الدولة في القطاع الصحي.

وأفاد وزير الصحة بأن الدولة تتحمل تكلفة كل مستلزمات الغسيل الكلوي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وجميع الجلسات تُجري للمرضي مجانًا.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن الانتهاء من إجراء مليون و621 ألفًا و321 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 26 ألفًا و555 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير 2023 إلى منتصف شهر مارس الجارى، بالإضافة إلى استقبال 90 ألفًا و991 اتصالًا من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وقال عبدالغفار إن المبادرة تشمل جراحات "القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة"، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن المرضى يتم توزيعهم مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وزير الصحة قوائم الانتظار المعدلات الطبيعية استيراد المستلزمات الطبية العمليات الجراحية للمرضي المستلزمات المستهلكات الطبية

الأكثر قراءة

طلب إحاطة بمجلس النواب بسبب "أمطار المتحف المصرى الكبير"

غرفة الحبوب: توسع "التموين" فى إنشاء صوامع جديدة حد من هدر القمح

استمرت 3 ساعات.. جراحة حرجة لاستخراج سكين من ظهر سيدة

قائمة أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس فى الأسواق

"المشاط": الدول المتقدمة لم تف بتقديم 100 مليار دولار لدعم التمويل المناخي

موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 7 بطولة دنيا سمير غانم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح