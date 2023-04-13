وزير الصحة: قوائم الانتظار لم تتأثر بارتفاع تكلفة استيراد المستلزمات الطبية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تنتظم في المعدلات الطبيعية لها ولم تتأثر بارتفاع تكلفة استيراد المستلزمات الطبية.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بعدم التقصير في العمليات الجراحية للمرضى ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف وزير الصحة، أن ٨٥% من نفقات المبادرة التي تتحملها الدولة هي تكلفة المستلزمات والمستهلكات الطبية، مشيرًا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه المبادرة تزامنًا مع زيادة تكلفة استيراد المستلزمات الطبية والأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أن الرئيس أكد أنه لا مساس بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح عبدالغفار أن تصنيع المستلزمات الطبية في الدول الخارجية يشهد بطئًا وتأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيبحث اليوم، بحضور رئيس هيئة الشراء الموحد، احتياجات الدولة في القطاع الصحي.

وأفاد وزير الصحة بأن الدولة تتحمل تكلفة كل مستلزمات الغسيل الكلوي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وجميع الجلسات تُجري للمرضي مجانًا.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن الانتهاء من إجراء مليون و621 ألفًا و321 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 26 ألفًا و555 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير 2023 إلى منتصف شهر مارس الجارى، بالإضافة إلى استقبال 90 ألفًا و991 اتصالًا من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وقال عبدالغفار إن المبادرة تشمل جراحات "القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة"، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن المرضى يتم توزيعهم مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.