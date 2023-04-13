الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة على شوارع دمياط وتوقف حركة الصيد فى المحافظة

أمطار
أمطار

شهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على شوارعها، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى، وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار، كما تعطلت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج نسبياً.

وفي سياق آخر، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق، حيث أكدت "المحافظ" أنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية.

وتم الدفع بتلك المعدات والفرق لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية، ووجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال، لافتة إلى أنه يتم متابعة الموقف أولًا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.

امطار امطار غزيرة دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

طلب إحاطة بمجلس النواب بسبب "أمطار المتحف المصرى الكبير"

غرفة الحبوب: توسع "التموين" فى إنشاء صوامع جديدة حد من هدر القمح

استمرت 3 ساعات.. جراحة حرجة لاستخراج سكين من ظهر سيدة

قائمة أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس فى الأسواق

"المشاط": الدول المتقدمة لم تف بتقديم 100 مليار دولار لدعم التمويل المناخي

موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 7 بطولة دنيا سمير غانم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح