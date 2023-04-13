أمطار غزيرة على شوارع دمياط وتوقف حركة الصيد فى المحافظة

شهدت محافظة دمياط هطول أمطار غزيرة على شوارعها، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى، وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار، كما تعطلت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج نسبياً.

وفي سياق آخر، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق، حيث أكدت "المحافظ" أنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية.

وتم الدفع بتلك المعدات والفرق لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية، ووجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال، لافتة إلى أنه يتم متابعة الموقف أولًا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.