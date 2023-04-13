"الدستور" تنشر أسماء المعينين الجدد بوزارة الرى

أصدر الدكتور هانى سويلم، وزير الري، قرارًا وزاريًا برقم 177 لسنة 2023، بتعيين المهندسين المقبولين في المسابقة الأخيرة التى تمت بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وسبق أن تم الإعلان من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن احتياج وزارة الموارد المائية والري لتعيين 240 مهندسًا في عدة تخصصات منها الكهرباء والحاسب الآلي والميكانيكا والاتصالات والهندسة المدنية، وذلك في مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري بمختلف المحافظات.

إضافة إلى ذلك، أكدت المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، إضافة إلى أن جميع التعيينات تتم على أساس من الكفاءة والجدارة العالية، ودون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين في أنحاء محافظات الجمهورية.

أسماء المهندسين الجدد المعينين في مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الري

وتنشر "الدستور" أسماء المهندسين الجدد المعينين في مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الري كالآتي:

أسماء المهندسين الجدد المعينين في مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الرى

أسماء المهندسين الجدد المعينين في مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الرى

أسماء المهندسين الجدد المعينين في مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الرى

أسماء المهندسين الجدد المعينين في مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الرى

أسماء المهندسين الجدد المعينين في مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الرى

أسماء المهندسين الجدد المعينين في مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الرى

أسماء المهندسين الجدد المعينين في مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الرى

أسماء المهندسين الجدد المعينين في مختلف قطاعات وأجهزة وزارة الرى