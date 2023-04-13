الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات" و"التنمية المحلية" تختتمان ورشة عمل الإدارة الرقمية للمشروعات بمركز تدريب سقارة

الاتصالات والتنمية
"الاتصالات" و"التنمية المحلية

نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية فعاليات ورشة عمل الإدارة الرقمية للمشروعات خلال الفترة (8-12) أبريل 2023 بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، تحت إشراف المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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واستهدفت ورشة العمل تدريب العاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات من ذي الصلة بتخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية الاستثمارية بدواوين عموم المحافظات والمديريات والمراكز والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لديهم. وتركز ورشة العمل على إدارة المشروعات، وتنفيذ مجموعات عمليات البدء والتخطيط، وعمليات المراقبة والرصد، وإعداد وبناء فريق العمل، وبيان عمل المشروعات، فضلاً عن المتابعة والتقييم الرقمي للمشروعات لضمان استدامتها ودعم اتخاذ القرار.

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كما هدفت الورشة تهيئة العاملين بالمحافظات لاستيعاب مفاهيم ومهارات الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات الإدارة الرقمية للمشروعات في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط، بما يساهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة. 

وهدفت الورشة أيضًا إلى تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظات، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

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وخلال كلمتها أكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات فى ضمان الاستدامة ودعم اتخاذ القرار، وقدمت عرضًا تقديميًا حول بعض الأفكار والخبرات لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتفعيل دور الإدارة الرقمية فى الأعمال الحكومية، مشيرة إلى أن التطورات التكنولوجية والتقنيات الجديدة والصاعدة وفرت العديد من الأدوات للمساهمة فى إدارة ومتابعة المشروعات بشكل فعّال، فضلاً عن المساعدة فى مراقبة الأداء وتحليل البيانات ومتابعة التقدم في المشروعات وهو ما يعزز من فرص نجاحها وتحسين فرص استدامة المشروعات.

وشهدت فعاليات ختام الورشة تسليم شهادات التدريب للمشاركين من إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بعدد (14) محافظة (مطروح، كفر الشيخ، القليوبية، القاهرة، الفيوم، الغربية، الشرقية، السويس، سوهاج، دمياط، الجيزة، البحر الأحمر، أسوان، الإسكندرية).

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كما شهدت تفاعلًا ونقاشًا مفتوحًا بين نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاركين لتعزيز استدامة الأعمال ورفع كفاءة أداء إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي فى تنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية.

وشارك فى الورشة عدد من شباب مصر من طلاب الجامعات الحكومية والخاصة الموجودة بمحافظة الجيزة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمشاركة الشباب في مشروعات وجهود التنمية التي تنفذها الدولة في كل القطاعات.

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جدير بالذكر أن الورشة تأتي تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالمحافظات، بما في ذلك بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين، لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين قيادات الوزارتين والمحافظات لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ودعم استدامة الأعمال.

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