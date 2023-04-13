الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

كنيسة القيامة في
كنيسة القيامة في القدس المحتلة،

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من قيام إسرائيل بفرض قيود تحدُ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين بسبت النور.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، وفقاً لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس،  إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة، يوم السبت المقبل، لممارسة شعائرهم الدينية، مرفوضةٌ ومدانة.

وأكد "المجالي" أنه على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيي القدس المحتلة، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

وشدّد على أن الأردن وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام.

الأردن إسرائيل قيود كنيسة القيامة القدس المحتلة سبت النور الخارجية الاردنية

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