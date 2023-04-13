حصاد معرض فيصل للكتاب.. قرابة 150 فعالية في 11 يومًا ومبيعات كبيرة للناشرين

على مدار 11 يومًا شهد معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي نظمته الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، والذي اختتمت فعالياته مساء أمس، في منطقة الطالبية بحي فيصل، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي وجهت إلى الوزوار، وتفاعل معها الرواد من الكبار والصغار.

فتم تنظيم 9 ندوات ثقافية وديينة على مدار أيام المعرض، دارت حول «الشخصية الوطنية وقيمة الوطن»، «انتصارات شهر رمضان العظيم في السينما والدراما»، «مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية»، «الأغنية المصرية»، «رمضان شهر الانتصارات»، «الإنشاد الديني»، «الإسلام دين الإنسانية والسلام»، أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء من أجيال مختلفة، «فضائل العشر الأواخر».

وقدمت فرق الفنون الشعبية، العديد من الفقرات الغنائية، على مدار أيام المعرض، حيث شاركت فرق السيرك القومي، بشكل يومي في تقديم عروض مختلفة، وفرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامية لقصور الثقافة، والفرقة القومية للإنشاد الديني، وفرقة الشمس لذوى القدرات الخاصة، وفرقة روض الفرج للفنون الشعبية، وفرقة الموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقدم المعرض ما يقرب من 100 ورشة مختلفة للأطفال، من بينها ورش رسم وتلوين، وورش حكي، وورش تعليمية لفنون الطفل، ورش أورجامي، ورش طباعة، وغيرها من الورش التي استمتع بها الأطفال، وكان يتوافد عليها بشكل يومي، فضلا عن العروض الفنية المختلفة التي قدمتها وزارة الأوقاف في المعرض للأطفال.

وبلغ عدد دور النشر التي شاركت في معرض فيصل للكتاب هذا العام 30 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وشهد المعرض تقديم تخفيضات على الكتب المعروضة فيه، وخاصة في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي وصل التخفيض فيها إلى 40%، فضلاً عن الكتب التي عرضت في مبادرة الثقافة والفن للجميع، والتي كانت تبدأ أسعار الكتب فيها من جنيها واحدا حتى عشرون جنيها.

وحققت دور النشر المشاركة في معرض فيصل للكتاب، مبيعات جيدة خلال الدورة الحالية من معرض فيصل للكتاب، حيث شهد دور النشر هذا العام إقبالاً غير مسبوق من الجمهور على إقتناء الكتب.