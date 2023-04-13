الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسلام حافظ عن شخصيته في "سره الباتع": حبيت "مختار" جداً لأنه فلاح مصري بصفات خاصة

الفنان إسلام حافظ،
الفنان إسلام حافظ،

أعرب الفنان إسلام حافظ، عن سعادته بتجسيد شخصية "مختار" ضمن مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، والذي يشارك في سباق رمضان 2023.

وقال "حافظ" خلال حوار مع فضائية "القاهرة الإخبارية": "أنا حبيت "مختار" جداً لأنه فلاح مصري بصفات خاصة جداً، فهو راجل يتيم، بالإضافة إلي أنه مزيج ما بين الشخص القوي والحساس في نفس الوقت، ورغم ظروف الاحتلال في ذلك الوقت إلا أنه هو ومجموعته قادرين على المقاومة".

وعن تقييمه لنجاح الشخصيات التي قدمها، قال "حافظ" معيار النجاح هو الناس فلو قالوا العمل دا جيد يبقي نجح.

قصة مسلسل سره الباتع

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا مهما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوشم على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

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