الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصين: احتمالات بسقوط حطام صاروخ بالبحر الشرقى فى 16 أبريل

حطام صاروخ
حطام صاروخ

أعلنت إدارة السلامة البحرية الصينية، اليوم الخميس، عن منع مرور السفن في مناطق التدريبات في بحر الصين الشرقي في 16 أبريل، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، نشر مركز الفلك الدولي خريطة تشير لموقع السقوط المتوقع، حسب توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية.

وقال المركز الدولي إن هذه الخريطة ستتغير بمرور الوقت، وكلما اقتربنا من موعد سقوط حطام الصاروخ سيقل هامش الخطأ وستقل الأماكن المرشحة ليسقط الحطام فوقها، ولكن بكل تأكيد حتى قبل ساعتين من موعد السقوط لا يمكن تحديد المكان والوقت بشكل دقيق، فعادة يكون أقل هامش خطأ هو بحدود زائد ناقص ساعة واحدة، وإذا علمنا بأن الحطام هذا يلف الكرة الأرضية مرة واحدة كل 89 دقيقة فهذا يعني أن هامش خطأ مقداره ساعتان يعني أن هناك مناطق شاسعة ستبقى مهددة بسقوط القمر الصناعي فوقها.

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