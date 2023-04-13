الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة ضابط شرطة بانقلاب سيارته فى الواحات البحرية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب رئيس مباحث السياحة والآثار في الواحات البحرية بكدمات وسحجات متفرقة، إثر انقلاب سيارته الخاصة أثناء سيره بمنطقة المناجم بدائرة قسم الواحات، وتم نقله إلى مستشفى الواحات لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى يقودها المقدم كريم عبدالفتاح، رئيس مباحث السياحة والآثار بالواحات البحرية، بمنطقة المناجم بدائرة قسم الواحات، بسبب اختلال عجلة القيادة بيده مما تسبب في انقلاب السيارة وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى الواحات لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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