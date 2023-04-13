النيابة تحقق في فيديو الاعتداء على طفل في محل بالشروق

تحقق النيابة العامة فى واقعة ضبط صاحب محل هواتف محمولة وعامل لديه لضربهما طفلا وتصويره ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بعمل التحريات وتفريغ مقطع الفيديو الذى رصد الواقعة.

واعترف المتهمان بالاعتداء على الطفل وتصويره ونشر مقطع الفيديو على السوشيال ميديا بزعم التهريج.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ به لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وبصحبته نجله 10 سنوات بتضرره من مالك أحد محلات الهواتف المحمولة لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وتصويره مقاطع فيديو أثناء تعديه عليه ونشرها على موقع "يوتيوب".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها صاحب محل محمول وعامل لديه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة