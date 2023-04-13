الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الغجرى" و"حدث فى بلدة أخرى".. أحدث عروض نوادى مسرح السويس

عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس

يواصل قصر ثقافة السويس عروض نوادي المسرح بفرع ثقافة السويس، بحضور لجنة المشاهدة بمسرح قصر الثقافة.

وشهد مسرح قصر ثقافة السويس عرضين مسرحيين لفرقتي نوادى مسرح قصر ثقافة السويس على مسرح القصر هما "الغجرى" للمخرج محمد التنجيري، والعرض الثاني بعنوان "حدث في بلدة أخرى" للمخرج أحمد رضوان.

وأقيمت العروض بحضور لجنة المشاهدة، من أساتذة الإخراج المسرحي المخرج أحمد عبد الجليل، الكاتب أحمد زيدان، ومصمم الديكور أحمد عبد الرحمن نور الدين، وعضو الرقابة إيمان سلامه سلام، ومقرر اللجنة مروة ماهر،  لتقييم عروض نوادى المسرح.

وتوجهت اللجنة ثانى أيام المشاهدات لقصر ثقافة السويس لمشاهدة عرض "الغجرى" تأليف بهيج إسماعيل، إخراج محمد التنجيري، وتدور أحداث المسرحية حول إحدى القرى التى تحيا فى هدوء وسلام إلى أن يأتى إليها مجموعة من الغجر لينقلب الحال، حيث يترصد فرح وهو زعيم الغجر عزام وهو أحد سكان القرية والذى يتصادف وجود الغجر فى ليلة زفافه على ريم الفتاة التى يعشقها منذ الصغر، ليحيل فرح حياة عزام الهادئة إلى جحيم، فيمارس معه جميع الحيل والمكائد للتفريق بينه وبين عروسه دون سبب واضح لكل هذا الحقد والشر تجاهه.

بينما جاء العرض الثاني بعنوان "حدث في بلدة أخرى" تأليف محمد رؤوف، إخراج أحمد رضوان، وتدور الأحداث حول اتجاه البشر نحو الشهوات وانسياقهم حول المهلكات والمخدرات، والحب مما يؤدي إلى هلاك البشر ونهاية العالم.

عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
عروض نوادى مسرح السويس
مصر السويس المسرح قصر الثقافة الثقافة نوادي المسرح

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