السمسمية البورسعيدية تزين ليالى ثقافة السويس الرمضانية

نظم فرع ثقافة السويس، حفلا فنيا ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشهدت عروض ليالي رمضان الفنية والثقافية حضورًا جماهيريًا كبيرًا على ممشى أهل السويس.

وقدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية عرضا فنيا متميزًا قدمت خلاله الفرقة باقة من أشهر أغانى السمسمية والتراث البورسعيدى، منها: إحنا البمبوطية، هل هلالك يا كنال، وإحنا البورسعيدي، أم الخلول، آه ياللى، ع السمسمية، بتغنى لمين، الليلة جميلة، مصر ياغالية، والنبي يا غزال، لموا ياجدعان صيد إمبارح، من بورسعيد الإسماعيلية.

وتفاعلت الجماهير مع أنغام السمسمية ابتهاجًا بليالي شهر رمضان المبارك بقيادة الفنان محمود غندر.

وفي سياق آخر نظمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السويس، بإدارة هويدا طلعت، تحت إشراف شادية محمود، محاضرة بعنوان حب الوطن، حاضرها أحمد الخولي بحضور مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية.

وناقش بيت ثقافة فيصل بإدارة حسن ممتاز، تحت إشراف أمل أحمد، كتاب الصلح خير تأليف عبد التواب يوسف.

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس

عروض السمسمية بممشى أهل السويس