اتحاد الكرة ينهى الاتفاق مع شركة بوما على رعاية ملابس المنتخبات

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن توصل جمال علام رئيس الجبلاية لاتفاق نهائي بشأن عقد تجديد رعاية ملابس المنتخبات الوطنية لمدة 4 سنوات قادمة، بعد انتهاء العقد القديم مع شركة بوما.

وأكد المصدر، أن رئيس اتحاد الكرة نجح فى زيادة العقد الجديد بنسبة غير مسبوقة في تاريخ رعاية ملابس المنتخبات الوطنية على مدار تاريخ الجبلاية، حيث وصلت إلى ما يقرب من 7 ملايين يورو فى أربع سنوات، وهو مايعادل ضعف القيمة السابقة في العقد المنتهي الذي أبرمه مجلس هاني أبوريدة، حيث كان أحمد شوبير نائب الرئيس هو المسئول عن هذا العقد.

وأوضح المصدر، أن العقد يتضمن حصول اتحاد الكرة على ملابس لمختلف المنتخبات الوطنية بقيمة مليون و100 ألف يورو، في العام الثاني مليون و200 ألف يورو، والعام الثالث مليون و300 ألف يورو، والعام الرابع مليون و400 ألف يورو، ليصل إجمالي ما يحصل عليه اتحاد الكرة 5 ملايين يورو في السنوات الأربع.

كما يحصل اتحاد الكرة على مليون و200 ألف يورو نقديًا بواقع 300 ألف يورو في كل عام من الرعاية، فضلًا عن البونص الذي تم وضعه في العقد والذي يقضي بحصول الجبلاية على ما يقرب من 500 ألف يورو كمكافأت في حال وصول جميع المنتخبات الوطنية والشاظية والنسائية والصالات إلى بطولات أفريقيا، وكذلك كئوس العالم.

وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا، خاصة وأن العقد القديم لاتحاد الكرة مع شركة بوما كان يتضمن حصول اتحاد الكرة على ملابس بقيمة 850 ألف يورو في العام، من بينها ملابس مدفوعة الثمن بقيمة 150 ألف يورو، مما يعني أن العقد يتضمن حصول الجبلاية على ملابس مجانية بقيمة 700 ألف يورو فقط، رغم أن هذا العقد أبرمه أحمد شوبير في بداية عام 2019 عندما تم انتخابه بديلًا لحازم الهوري في نهاية عام 2018.