الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المركزى للتعبئة والإحصاء: التبادل التجارى بين مصر والإمارات يرتفع إلى 4.6 مليار دولار

المركزى للتعبئة والإحصاء
المركزى للتعبئة والإحصاء

ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والإمارات خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الحالي 2022 بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، لتسجل 4.6 مليار دولار مرتفعة من 4.3 مليار دولار، ما يؤكد قوة علاقات البلدين، وعزمهم تطويرها خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضحت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعت إلى 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.8 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار خلال فترتي المقارنة 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%.


وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال أول 11 شهر الأولى من عام 2022، جاءت مجموعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي في المرتبة الأولى بقيمة 799.6 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 219.6 مليون دولار، ثم ملابس بقيمة 164.3 مليون دولار، ثم خضر ونباتات بقيمة 58.7 مليون دولار، ثم أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 31.7 مليون دولار.


وأشار جهاز الإحصاء إلى أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال أول 11 شهرا الأولى من عام 2022، هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 803.3 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 533.8 مليون دولار، ثم اللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة 233.1 مليون دولار، ثم نحاس ومصنوعاته بقيمة 225.1 مليون دولار، ثم أسماك بقيمة 142.9 مليون دولار.


وبشأن الاستثمارات الإماراتية في مصر، فقد قفزت إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.


وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.


وسجل عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الإمارات 9.4 مليون نسمة عام 2022، في حين بلغ عـدد المصـريين المتواجدين بدولة الإمارات طبقــا لتقديرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية 2021.

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