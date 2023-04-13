الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلبينية تحذر من تزايد إصابات كورونا الشهر المقبل

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

حذرت وزارة الصحة الفلبينية، من أن عدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" في البلاد قد يصل إلى أكثر من 600 حالة يوميا بحلول منتصف الشهر المقبل.


وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن تلك التوقعات تستند إلى معدل انتقال الفيروس الحالي وتغطية التطعيم والامتثال للحد الأدنى من معايير الصحة العامة.


وسجلت السلطات خلال الأسبوع الماضي ما معدله 278 إصابة يومية، وهو ارتفاع نسبته 13 % مقارنة بالأسبوع السابق .. ويوجد حاليا في الفلبين 9321 حالة إصابة بفيروس كورونا.


ويبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في الفلبين منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 4 ملايين إصابة ، فيما تبلغ الوفيات 66 ألف حالة وفاة .. وحصل أكثر من 78 مليون شخص على اللقاح ضد الفيروس. 

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