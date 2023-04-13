بمناسبة عام الشعر.. "الثقافة" السعودية تختار "حائل" محطتها المقبلة و"الطائى" شاعرها

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، اختيار منطقة "حائل" وجهتها القادمة بمناسبة عام الشعر العربي 2023، وذلك ضمن مهرجان "في ضيافة الطائي"، كما اختارت شاعرها المحُتفى به حاتم الطائى.

ويتضمن مهرجان "فى ضيافة الطائى" حزمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التى تجسد حياة الشاعر، وقصائده الشهيرة، ومسرح بين أشعار الطائي، ومعرض الطائى، ومنطقة الأطفال، ومنطقة المشاهد الأدائية.

حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي (توفي 46 ق. هـ / 605م) شاعر عربي نجدي وأمير قبيلة طيء النجدية، عاش في فترة ما قبل الإسلام (الجاهلية) في جبل طيء شمالي نجد، اشتهر بكرمه وأشعاره وجوده ويقال: إنه أكرم العرب.

فى الوقت نفسه، استوحت العديد من الأفلام والمسلسلات من حياته وأشعاره، ابنه عدي بن حاتم من صحابة النبي محمد.

كان حاتم الطائي من الشعراء العرب المشهورين بالكرم والجود، وقد اجتمعت في شخصيته الخصال الحميدة التي جعلته يحتل مكانة مرموقة بين العرب، فكان صادقًا في أقواله وأفعاله، شديداً في بطشه وقتاله في ساحات القتال، حيث كانت له الغلبة والنصر على من يبارزه، وكان معطاءً لا يرد سائلاً ولا محروماً، وعُرف عنه أنّه كان يطلق سراح كل شخص يقع تحت أسره، ودائمًا يحتل المركز الأول في سباقات الخيل وفي ضرب القداح، ويأخذ عهدًا على نفسه ألا يقتل أحداً في شهر رجب، وهو الشهر الذي كانت الناس تعظّمه في العصر الجاهلي كما ذكر سالفًا، وكان من شدة جوده وكرمه يذبح كل يوم من هذا الشهر عشرة من الإبل ويطعم لحمها إلى الناس، وكان ممن يحضر هذه الولائم الشاعران: الخطيئة وبشر بن أبي خازم

أما منطقة حائل هي إحدى المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية ومقر إمارتها مدينة حائل، تقع في شمال نجد في شمال غرب المملكة وتحتل المنطقة الترتيب السابع من ناحية المساحة حيث تبلغ مساحتها 120,000 كم2، والثامنة من ناحية السكان على مستوى المملكة حيث يبلغ عدد سكان المنطقة 731.147 نسمة (2019).

تنقسم إدارياً إلى 8 محافظات بالإضافة لنطاق إمارة حائل، وتشتهر منطقة حائل بالجبلين أجا وسلمى وبالرمز التاريخي للجود والكرم حاتم الطائي.