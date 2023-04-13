3 وقائع تثير قلق الأهلى من الحكم السودانى قبل مواجهة الرجاء

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي والرجاء المغربي إلى السوداني محمود علي إسماعيل.

ويلتقي الأهلي الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت الموافق 22 أبريل في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأثار اختيار الحكم السوداني، قلق جماهير الأهلي خاصةً أن هذا القرار تم اتخاذه بعد أحداث مباراة المارد الأحمر أمام الهلال السوداني في دور المجموعات والمشاحنات الجماهيرية التي حدثت بين جماهير الناديين.

وعلى الرغم من هذا الأمر، إلا أن هناك 3 وقائع تثير قلق مسئولي الأهلي وجماهيره من الحكم السوداني.

خسارة الأهلي أمام سيمبا التزاني

الحكم السوداني أدار مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018-2019.

وهذه المباراة انتهت بخسارة الأهلي بهدف نظيف، ولم يقدم السوداني الأداء الجيد على المستوى التحكيمي.



أخطاء تحكيمية في مباراة الزمالك والنصر السعودي

ارتكب الحكم السوداني، عدة أخطاء تحكيمية فادحة في مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية التي أقيمت في مصر عام 2017.

وعلى الرغم من فوز الزمالك بهدفين لهدف، إلا أنه احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الفريق السعودي.

كما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الأبيض.



فوضى وإصابة حارس الطلائع أمام أهلي طرابلس

أدار مباراة أهلي طرابلس الليبي وطلائع الجيش التي أقيمت أمس في إياب الدور الأول التمهيدي من البطولة العربية.

وشهدت المباراة جدلا كبيرا بعد إصابة محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش نتيجة إلقاء شمروخ مشتعل عليه من جماهير الفريق الليبي.

وفشل الحكم السوداني في السيطرة على المباراة تحكيميًا فضلا عن اقتحام اللاعبين أرضية الملعب وكذلك اقتحام الجماهير.

ويستعد مسؤولو الطلائع للتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد العربي لكرة القدم ضد الحكم السوداني ونادي أهلي طرابلس بسبب شغب جمهور الفريق الليبي والاعتداء على اللاعبين.

كما أن الحكم كان متحاملا على لاعبي الطلائع وارتكب أخطاء تحكيمية فادحة.