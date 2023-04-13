مواهب قصور الثقافة بالغربية تضئ ليالى رمضان بمسرح 23 يوليو

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، التابعة لوزارة الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك ضمن احتفالاتها بشهر رمضان المبارك، حيث توافد العديد من الأهالي لمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لمتابعة فعاليات الليلة الرمضانية الجديدة التي بدأت بعزف للسلام الجمهوري، أعقبه ترتيل من قصار سور القرآن الكريم.

وشهدت فعاليات السهرة الرمضانية كلمة للشيخ عبد الرحمن الباز، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، الذي أكد خلال حديثه أن شهر رمضان المعظم هو فرصة لا تعوض ليتربى المسلم من خلاله على قوة العزيمة والإرادة.

وأشار الشيخ عبد الرحمن الباز، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، إلى أن التكافل الاجتماعي يتخذ أشكالا عدة في شهر الصيام، منها كفالة اليتيم، وصلة الأرحام وذوي القربى، وإفطار الصائمين.

واختتمت فعاليات الليلة الرمضانية بفقرة مخصصة لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة بمحافظة الغربية، اللذين أمتعوا الجماهير الحاضرة بعدد من الأبيات الشعرية والأناشيد والابتهالات الدينية، فيما تسابق أخرون في غناء العديد من أغاني زمن الطرب الأصيل لكبار المطربين، ومن بينها: بعيد عنك، لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، كوكب تاني، للفنان مدحت صالح، متفوتنيش أنا وحدي، للموسيقار الراحل سيد مكاوي.

يذكر أن فعاليات قصور الثقافة للاحتفال بشهر رمضان بمحافظة الغربية سوف تتواصل حتى يوم الأحد المقبل 16 إبريل الجاري، وتحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، والإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس وكيل وزارة الثقافة.