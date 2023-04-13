أنشيلوتى: كان بالإمكان تقديم الأفضل رغم الانتصار

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، على انتصار فريقه أمام تشيلسي، في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الإسباني، انتصارًا هامًا، على تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون مقابل، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "تشيلسي فريق جيد للغاية ، ولديه لاعبين جيدين للغاية.. لقد فزنا 2-0 واستفدنا من هذه المباراة، لم يتم ذلك بعد، لم يتم حسم التأهل، ما زلنا بحاجة للذهاب إلى ستامفورد بريدج والقتال".

وأردف: "يدرك اللاعبون أنه لا يزال هناك 90 دقيقة أخرى للعب. سيكون الأمر صعبا (في مباراة الإياب)، وعلينا أن نكون مستعدين".

وتابع:"الفريق لعب بشكل جيد، مباراة جيدة، ليست سهلة لأن مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليست مباراة سهلة على الإطلاق.. كنا جيدين على أرض الملعب ، وتوازن الفريق بشكل جيد بعد الهدف. لقد سيطرنا على المباراة ، ولعبنا بشكل جيد".

وأضاف: "هذه كرة القدم ، سجلنا هدفين، كان ذلك كافياً الليلة. لدينا 90 دقيقة في ستامفورد بريدج ، لن يكون الأمر سهلاً. لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا، استخدمنا الكثير من الطاقة، عانينا بشكل خاص في البداية. كان الهدف هو الحصول على ميزة التقدم وفعلنا ذلك. نعلم أننا سنضطر إلى المعاناة مرة أخرى لأن تشيلسي فريق جيد للغاية".

وزاد: "رأيي فيدي فالفيردي كان أفضل لاعب في مباراة اليوم".

واختتم قائلًا: "كان يمكننا أن نفعل ما هو أفضل ، نعم.. لقد كنا متعبين بعض الشيء في الشوط الثاني. نحن راضون".

وفي الدقيقة 21، استطاع ريال مدريد تسجيل الهدف الأول عن طريق كريم بنزيما من متابعة لتسديدة فينيسيوس جونيور التي تصدى لها كيبا حارس تشيلسي.

واستطاع ماركو أسينسيو تسجيل الهدف الثاني لـ ريال مدريد بعد دقائق من مشاركته كبديل، تحديدًا في الدقيقة 74، بتسديدة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله فينيسيوس جونيور.