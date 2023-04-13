مصطفى حسني يكشف الخسائر الناجمة عن انهيار الثقة في الصدق

قال الداعية مصطفى حسني، إنه إذا انهارت الثقة في الصدق، تنهار أغلب جوانب الحياة، لافتًا إلى أن كل شخص منا لديه تجربة في ذلك عندما تم اكتشاف كذبته.

وأضاف مصطفى حسني خلال تقديمه برنامج رميم، المذاع عبر فضائية الناس، أن أول خسارة يعيشها الذي يتبنى الكذب بسبب انهيار ثقته في الصدق، هو انهيار منظره أمام نفسه، صورته في المرآة وتقديره لذاته.

وأوضح أنه علميًا رؤية الإنسان لنفسه، وهي الصورة الذاتية، تتكون من عدة عوامل، أولها، اتساقه مع قيمه، لأن الذي يخون قيمه منظره يقل أمام نفسه، حيث ينظر إلى نفسه في المرآة ويرى نفسه جبان، لأن علميًا البني آدمين لديهم شجرة تسمى شجرة القيم، حيث يوجد أصول للقيم، ويوجد قيمة كبيرة تسمى الشجاعة، يخرج من أسفلها العديد من الأخلاق، على رأس الأخلاق التي تنتمي إلى الشجاعة هي الصدق، كما أنه على رأس الأخلاق التي تنتمي للجبن هي الكذب، لأن البني آدم عندما يذب فإن هرمونات التوتر والخوف والقلق تزيد في جسمه.