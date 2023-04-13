الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى حسني يكشف الخسائر الناجمة عن انهيار الثقة في الصدق

مصطفى حسني
مصطفى حسني

قال الداعية مصطفى حسني، إنه إذا انهارت الثقة في الصدق، تنهار أغلب جوانب الحياة، لافتًا إلى أن كل شخص منا لديه تجربة في ذلك عندما تم اكتشاف كذبته. 

وأضاف مصطفى حسني خلال تقديمه برنامج رميم، المذاع عبر فضائية الناس، أن أول خسارة يعيشها الذي يتبنى الكذب بسبب انهيار ثقته في الصدق، هو انهيار منظره أمام نفسه، صورته في المرآة وتقديره لذاته.

وأوضح أنه علميًا رؤية الإنسان لنفسه، وهي الصورة الذاتية، تتكون من عدة عوامل، أولها، اتساقه مع قيمه، لأن الذي يخون قيمه منظره يقل أمام نفسه، حيث ينظر إلى نفسه في المرآة ويرى نفسه جبان، لأن علميًا البني آدمين لديهم شجرة تسمى شجرة القيم، حيث يوجد أصول للقيم، ويوجد قيمة كبيرة تسمى الشجاعة، يخرج من أسفلها العديد من الأخلاق، على رأس الأخلاق التي تنتمي إلى الشجاعة هي الصدق، كما أنه على رأس الأخلاق التي تنتمي للجبن هي الكذب، لأن البني آدم عندما يذب فإن هرمونات التوتر والخوف والقلق تزيد في جسمه. 

الأكثر قراءة

أمير طعيمة يطالب منتقدي منى زكي بالاعتذار: "حد منكم اتأسف لها"؟

فلسطين تدين استهداف منظمات إسرائيلية لـ"مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"

«الإحصاء»: 150% زيادة في قيمة الأوراق المتداولة بالبورصة منذ بداية 2023

عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

رئيس الوفد يلتقي قيادات وأعضاء الحزب بالدقهلية على مائدة إفطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان