الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"كلام في السياسة".. عبدالعال: عودة العمل السياسي مرة أخرى مطروح بالحوار الوطني

سيد عبدالعال
سيد عبدالعال

كشف الدكتور سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عن كيفية بناء الثقة بين القوى السياسية.

 وقال خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الحوار الوطني يخلق المشترك بين القوى والأحزاب السياسية خاصة المشترك العملي لبناء جمهورية جديدة ودولة ديمقراطية حديثة.

وأضاف أن هذا المشترك يكون بوصفة في مجالات السياسية والاقتصاد والصحة، وغيرها مع احتفاظ كل قوى بأيدلوجياتها، موضحاً أنه لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة لابد من سيادة القانون والفصل بين السلطات والحريات بالنص القانوني، واحترام الحرية الشخصية والحريات العامة، والحقوق العادية من الحصول علي قدر من الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها.

وأشار إلى أن هذا التصور المتكامل ترجمة للدستور، وأن لابد من إزاحة المعوقات أمام الحريات وإيجاد صيغة لضبط المسألة، لتجنب الإستغلال من القوي الأخرى.

وأكد أنه لابد من بناء أجيال بمكون موسيقي موحد، لمحاربة التطرف مع الوقت والتجربة، موضحاً أن خوف السلطة من النشاط السياسي الثقافي في الجامعات فقامت بتجميد معظم الأنشطة في الجامعات.

وأردف أن عودة العمل السياسي مرة أخرى مطروح على أجندة أعمال وجلسات الحوار الوطني.

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