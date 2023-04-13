مصطفى حسني يكشف الأسباب التي تؤدي إلى انهيار الثقة في الصدق

أوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني، الأسباب التي تؤدي إلى انهيار الثقة في الصدق، قائلًا: "إن من غاية الأهمية أن يكون لدى الإنسان ثقة في المبادئ والقيم".

وأضاف مصطفى حسني خلال تقديمه برنامج رميم المذاع عبر فضائية الناس، أن الثقة في القيم والمبادئ تعني أن يكون الإنسان مطمئن بأنه إذا كان شخص أمين فإنه سيستطيع بأمانته أن يصل إلى مصالحه ومنافعه، وأكبر شيء يمكن الوصول له هو رضا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإن القيمة تصلني لما أريد، حيث الثقة في الجدية، الاجتهاد، تحمل المسؤولية.

وأوضح الداعية مصطفى حسني، أن عكس هذه الثقة هو الكفران بالمبادىء والقيم، حيث يرى الشخص أنه لو تبنى هذه القيم فسوف يخسر، وهو انهيار يدمر دنيا الإنسان وآخرته، لافتاً إلى أنه على رأس القيم التي لا ينبغي أن نسمح لأنفسنا أن تنهار الثقة فيها هي الصدق.

وتابع مصطفى حسني: "إللي عايش مننا ثقته في الصدق منهارة، فلابد أن يتوقف ويعيد حساباته ويرمم هذا الانهيارويعيد بناء".

وأشار إلى أن الإنسان الذي تربى في بيته على العقاب والترهيب إذا صدق، يكون الصدق بالنسبة له مرتبط بالألم، معقبا: "لو ولد على سبيل المثال عمل حاجة غلط، وقال الصدق، واتهان إهانة جامدة، سيربط في ذهنه دائماً بأنه عندما قال الحقيقة تم إهانته".