الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عماد الدين حسين: وجود حياة حزبية قوية حمى المجتمع من الجماعات المتطرفة

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، المعوقات الخاصة بالنشاط الحزبي والسياسي داخل الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إنه قبل عام 2011 كان المجال أكثر انفتاحًا بشكل كبير وأنه تم استغلال ذلك بشكل آخر من بعض القوي والأحزاب وبعضها لم يكن قانونيا، وبعضعا وصل إلى الإساءة للعمل السياسي.

وأضاف أنه تم الوصول إلى مرحلة من منع العمل السياسي خاصة بعد موجة الإرهاب والعنف التي انتشرت في مصر بشكل كبير، موضحًا أن ثورة يوليو منعت الأحزاب كلها من العمل السياسي في يناير 1953.

وأشار إلى أنه كان هناك تنظيم سياسي واحد تحت مسمى بالاتحاد القومي أو الاشتراكي، ثم حزب مصر ثم الحزب الوطني، لكن الحوار الوطني سيوائم بين الاحزاب لأن التربة السياسية في مصر هشة والأحزاب دورها ضعيف جدًا.

وأكد أن المشكلة في المجتمع بأكمله يتمحور بين الأحزاب والحكومة، موضحًا أن التربة السياسية في مصر البطولة فيها دائماً للعائلات، ودعم الأحزاب سيقود للمؤتمرات والندوات.

وأوضح أنه في صالح الحكومة والمجتمع أن تكون هناك حياة حزبية مدنية قوية صحيحة من نقاشات لسد الطريق على الأحزاب المتطرفة والقوى السياسية الإرهابية التي تستغل الدين والقدرات المالية الكبيرة.

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