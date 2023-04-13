التحقيق مع المتهم بحيازة كمية من الحشيش بعين شمس

قررت جهات التحقيق بعين شمس حبس المتهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة نارية "ملكه" بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كجم - هاتف محمول – مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.