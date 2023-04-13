"أنا والقناع".. روجينا: "جيت على نفسي كتير.. واديت كتير ومخدتش"

حلت الفنانة روجينا، ضيفاً على برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

و‏قالت الفنانة روجينا: أنا مغلطتش في حق أحد يمكن أكون غلطت في حق نفسي ودائما باجي على نفسي علشان مجيش على حد، وغلطت في حق نفسي كتير بس أنا بدأت اتدارك ده حاليا وبقول لنفسي كفاية لأن هذا الامر أصبح مرهق نفسيا بالنسبة لي.

وتابعت: "أغلط في حق حد عمري ما اعمل كده وأنا بتأسف لنفسي بسبب إني كنت متسامحة في حاجات مكنش ينفع اتسامح فيها وبتأسف لنفسي لأن في وقت من الأوقات اديت كتير اوي ومخدتش ولما طلبت مخدش بردو وبشكر ربنا ان ده حصل لأنه علمني كتير".

ونوهت: "طلبت كتير من أصدقاء مقربين ومش مثال واحد اديت لأصدقاء كتير ووقفت جمبهم ولما احتجتهم موقفوش جمبي وضحيت ووقفت وكنت سند بس ده مضعش ولقيت الـ يقف في ضهري ويسندني فنسيت عشان ربنا بيعوض".