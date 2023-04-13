الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أنا والقناع".. روجينا: "جيت على نفسي كتير.. واديت كتير ومخدتش"

روجينا
روجينا

حلت الفنانة روجينا، ضيفاً على برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

و‏قالت الفنانة روجينا: أنا مغلطتش في حق أحد يمكن أكون غلطت في حق نفسي ودائما باجي على نفسي علشان مجيش على حد، وغلطت في حق نفسي كتير بس أنا بدأت اتدارك ده حاليا وبقول لنفسي كفاية لأن هذا الامر أصبح مرهق نفسيا بالنسبة لي.

وتابعت: "أغلط في حق حد عمري ما اعمل كده وأنا بتأسف لنفسي بسبب إني كنت متسامحة في حاجات مكنش ينفع اتسامح فيها وبتأسف لنفسي لأن في وقت من الأوقات اديت كتير اوي ومخدتش ولما طلبت مخدش بردو وبشكر ربنا ان ده حصل لأنه علمني كتير".

ونوهت: "طلبت كتير من أصدقاء مقربين ومش مثال واحد اديت لأصدقاء كتير ووقفت جمبهم ولما احتجتهم موقفوش جمبي وضحيت ووقفت وكنت سند بس ده مضعش ولقيت الـ يقف في ضهري ويسندني فنسيت عشان ربنا بيعوض".

مواد متعلقة

"أنا والقناع".. روجينا : أشرف زكى محدش ظلمه فى التمثيل

"واحد من الناس".. عمرو الليثي يهدي مواطنا سوريا في أكتوبر 7 آلاف جنيه

"أنا والقناع".. روجينا: إقامة مشروع خاص تسبب فى خسارة كبيرة لي

"أنا والقناع".. روجينا: مفيش فرق عندى بين محمد رمضان وأمير كرارة

جولة خاصة لـ"حكاوي القهاوي" في ورش النجارة بدمياط

"أنا والقناع".. روجينا: محمد سامي أعاد اكتشافي بالشخصيات الصعبة اللي عملتها

"أنا والقناع".. روجينا: نجومية السينما فلوس وشباك تذاكر

"أنا والقناع".. روجينا: محدش حقق إيرادات فى السينما زى نبيلة عبيد ونادية الجندى

الأكثر قراءة

أمير طعيمة يطالب منتقدي منى زكي بالاعتذار: "حد منكم اتأسف لها"؟

فلسطين تدين استهداف منظمات إسرائيلية لـ"مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"

«الإحصاء»: 150% زيادة في قيمة الأوراق المتداولة بالبورصة منذ بداية 2023

عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

رئيس الوفد يلتقي قيادات وأعضاء الحزب بالدقهلية على مائدة إفطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان