الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي وفدي: زيارة الشيخ محمد بن زايد تعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية – الإماراتية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين عميقة الجذور، تقوم على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي يشهدها الشرق الأوسط والعالم.
وأكد "الجندي" في تصريحات صحفية له، أن مصر والإمارات تتمتعان بمكانة دولية خاصة فهم رقم فاعل في السياسة العالمية بسبب مواقفهما المعتدلة والثابتة، التى تقوم على إرساء السلام واحترام سيادة الدول واستقلال القرار الوطني وعدم التدخل في شؤون الآخرين، لافتا إلى أن كلا البلدين الشقيقين يعملان على تكثيف العمل العربي المشترك ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى  حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية خاصة جهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعاون الاقتصادي في جميع القطاعات والمجالات الحيوية يقود قاطرة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات وصل خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 11.8 مليار درهم (ما يزيد على 3.2 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته إلى 11 % مقارنة مع ذات الفترة من السابق، كما تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر منذ 2003 وحتى 2019، بحوالي 30 مليار دولار .
وشدد النائب حازم الجندي، على أن العلاقات المصرية – الإماراتية نموذجية في كافة المسارات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، ترفع شعار الدعم المتبادل في مواجهة كافة التحديات، ويحرصان باستمرار على تنسيق المواقف على المستوى الإقليمية والدولي، مؤكدا أن كلا البلدين نجحا في تكوين جبهة عربية قوية في مواجهة المتغيرات العالمية التى تهدد القوى الكبري في العالم.

المهندس حازم الجندي حزب الوفد الشيخ محمد بن زايد دولة الإمارات المتغيرات الإقليمية مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

أمير طعيمة يطالب منتقدي منى زكي بالاعتذار: "حد منكم اتأسف لها"؟

فلسطين تدين استهداف منظمات إسرائيلية لـ"مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"

«الإحصاء»: 150% زيادة في قيمة الأوراق المتداولة بالبورصة منذ بداية 2023

عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة في الرواتب والمعاشات

رئيس الوفد يلتقي قيادات وأعضاء الحزب بالدقهلية على مائدة إفطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

وائل لطفي

الكتيبة ١٠١

عبدالله شريف

جعفر العمدة.. سحر ثيمة الانتقام

د هند جاد

رمضان كريم وانطباعات من غير إعلانات

جلال حمام

مصر مركزًا للحبوب الروسية.. لماذا؟

جمال رشدي

حتى الدولار هيبقى تاريخ ‏

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان