الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون دولى: "شات جى بى تى" خطر على خصوصية المستخدمين

جي بي تي
جي بي تي

أوضح الدكتور مجيد بودون، أستاذ القانون الدولي،  دور القانون في التعامل مع التكنولوجيا والتطور، ومدى ملاحقة شات جي بي تي قانونيًا، قائلًا: "إن هنا مبدأ قانوني الآن صار متعارف عليه، لكن هناك من يحترم هذا المقياس القانوني وهناك من لا يحترمه". 

 

وأضاف “بودون”، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج مطروح للنقاش، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا الإطار القانوني هو حماية المعلومات الفردية، لافتاً إلى أن حماية المعلومات الفردية في أوروبا تخضع لعدة قوانين، وهي معطلة بشكل واضح، والهدف منها هو أن الشخص الذي يتنقل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والانترنت وكل هذه التقنيات الجديدة، فلابد أن تكون هذه المعطيات محمية, أي أنه إذا كانت المراسلة بين شخصين، فلا يجب على أحد أن يدخل ويستغل تلك المعلومات ويعرف أسرار هذا الشخص أو ذاك. 

وأشار إلى أن شات جي بي تي عندما يدخل إلى المكالمات والمراسلات، فإنه يأخذ منها ما يريد ويتعرف على الشخص، حتى أنه يعرف كيف يفكر ذاك الشخص، وهنا يكمن الخطر.

وبين أن هناك آليات ردع، حيث أن إيطاليا اتخذت قرارًا لمنع شات جي بي تي لأنه لا يفرق بين الذين هم في سن البلوغ والقصر ومن هنا فإنه يأخذ منهم ويعطيهم معلومات لا تناسب سنهم. 

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