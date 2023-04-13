سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 13-4-2023

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل الذهب عيار 21 ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، ويصل إلى 2250 جنيه للبيع بدون ثمن المصنعية، مدعومًا بالارتفاع الكبير في سعر الدهب العالمي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية.

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,537 شراء 2,571 جنيه.

الذهب عيار 22 :بيع 2,326 جنيه ، و شراء 2,357 جنيه.

الدهب عيار 21 : بيع 2,220 جنيه ، و شراء 2,250 جنيه.

الدهب عيار 18 : بيع 1,903 جنيه ، و شراء 1,929 جنيه.

الذهب عيار 14 : بيع 1,480 جنيه ، و شراء 1,500 جنيه.

الذهب عيار 12 : بيع 1,269 جنيه ، و شراء 1,286 جنيه.

الأونصة: بيع 78,905 جنيه ، و شراء 79,971 جنيه.

الجنيه الذهب : بيع 17,760 جنيه ، و شراء 18,000 جنيه .

الكيلو الذهب : بيع 2,537,143 جنيه ، و شراء 2,571,429 جنيه.

وارتفعت سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم مع انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاع 0.3% ليتداول وقت كتبة التقرير عند المستوى 2010.17 دولار للأونصة .

سعر الجنيه الدهب

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2010.17 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوى اليوم عند 2021.03 مقتربًا من أعلى مستوى سجله منذ مارس 2022 خلال الأسبوع الماضي عند 2032.07 دولار للأونصة.

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 19605 جنيه.

ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد: 4810 جنيه.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB: 9670 جنيه.

ربع جنيه ملاك وبشرى MB السعر الآن: 4845 جنيهًا.

جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 19295 جنيهًا.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد 9685 جنيهًا.