الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حرب" الحلقة 1.. من هو الشيخ همام قائد تنظيم أجناد مصر الإرهابي؟

مسلسل حرب
مسلسل حرب

ألقت أحداث الحلقة 1 من مسلسل حرب الضوء على الشيخ همام محمد عطية وهو قائد تنظيم أجناد مصر، بظهوره ضمن أحداث الحلقة وهو يحاول إقناع "ظافر" يجسد دوره أحمد السقا بالانضمام إلى التنظيم ورفض الأخير لهذا الأمر.

والشيخ همام محمد عطية هو قائد تنظيم أجناد مصر وقد كان يحمل عدة أسماء حركية هما "حسام، فوزي"، كما تم استهدافه في شقة مستأجرة بمنطقة فيصل بالجيزة في 5 أبريل 2015، وقد ثبت تورطه  في عدد من القضايا وهي القضية رقم 3902013 حصر أمن دولة عليا "التحرك الجهادى بالمنطقة المركزية، وكذلك القضية رقم 4332013 حصر أمن دولة عليا "تحرك أنصار بيت المقدس"، كما أنه قد تورط في القضية رقم 1032014 حصر أمن دولة عليا "تنظيم أجناد مصر".

والإرهابي "همام" قاد العديد من عمليات التفجيرات الضخمة، وتسبب في العديد من الحوادث الإرهابية التي استهدفت البلاد.

وقد بدأت أحداث مسلسل حرب لتكشف عن تقديم التكفيري "عمر" الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا فروض الولاء والطاعة لأمير الجماعة الإرهابية، كما كشفت كذلك عن قيامه بعملية إرهابية صغيرة من خلال استخدامه عبوة ناسفة، أصيب جرائها 16 شخص من المواطنين.

وتدور أحداث مسلسل حرب في الحلقة 1 في إطار من التشويق والإثارة، إذ يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة على الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

أما الفنان محمد فراج فيجسد داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني.

وقد عرضت حلقة اليوم الحلقة الأولى من مسلسل حرب مشهد ‏القاهرة عام 2015، وظهر فيه الفنان الشحات مبروك يتحدث عن لعبة تسمى "ملاكمة الشطرنج"، وهي اللعبة التي يمارسها ضابط الأمن" عمر" الذي يلعب دوره الفنان محمد فراج، حيث أشاد مبروك باللعبة مؤكدًا أنها تعلم القوة والذكاء ولا يعرفها كثيرون في مصر.

ومسلسل حرب الحلقة الأولى من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب  على 10 حلقات فقط.

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