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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 13-4-2023.. تحديث يومى

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ بداية شهر رمضان، وسجل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و 30.9357 جنيه للبيع . 

كما استقر سعر الريال السعودي في أغلب البنوك العاملة في مصر ، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار والريال السعودي اليوم الخميس 13-4-2023  في مصر.

سعر الدولار اليوم 

  • الدولار في البنك الأهلي المصري:  30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • الدولار في بنك مصر:  30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • الدولار في بنك القاهرة :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • ادولار في البنك التجاري الدولي:  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدلار في بنك أبو ظبي الإسلامي:  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك سايب :30.85 جنيه للشراء، و 30.95للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية:30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

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  • الدولار في بنك المشرق :30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الكويت الوطني : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الاستثمار العربي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي 

  • الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
  • الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك القاهرة :  8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
  • الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية :  8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك المشرق : 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
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