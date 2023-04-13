سعر الدولار والريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 13-4-2023.. تحديث يومى

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ بداية شهر رمضان، وسجل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و 30.9357 جنيه للبيع .

كما استقر سعر الريال السعودي في أغلب البنوك العاملة في مصر ، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار والريال السعودي اليوم الخميس 13-4-2023 في مصر.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

الدولار في بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

ادولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدلار في بنك أبو ظبي الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب :30.85 جنيه للشراء، و 30.95للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية:30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك المشرق :30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك الكويت الوطني : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار في بنك الاستثمار العربي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي