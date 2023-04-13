"حكاوي القهاوي" يكشف تفاصيل فن النحت على خشب الموبيليا فى ورشة نجارة

قدمت الإعلامية رشا الجمال، فقرة خاصة ببرنامج "حكاوي القهاوي"، المذاع على قناة الحياة، عن فن النحت على الخشب وتصميم "القيمات" على غرف النوم والسفرات، وعرضت تقريرا تلفزيونيا، من ورشة أبو جاد الله وأولاده أحد أشهر الورش المتخصص في نحت الموبيليات.

والتقت بعم أسامة مسعد جاد الله، صاحب ورشة نجارة، وأكد، أن الشغل الكلاسيك في غرف النوم والسفرة ما زال له زبونه الخاص، وكل شيء في الموبيليات سواء كلاسيك أو مودرن له مشتروه، لافتا إلى أن شقيقه هو الذي يقوم برسم الشغل ودقه من خلال القيمات على الخشب.

وأضاف عم أسامة، أنهم في الورشة يستطيعون تنفيذ تصميمات من كتالوجات من دول أخرى، ولكن بشرطة عدم تنفيذها بنفس الصورة لرغبتهم في أن يضعوا بصمتهم الخاصة على أعمال النجارة والنحت.