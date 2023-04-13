"أنا والقناع".. روجينا: منى زكى وحنان ترك سبقونى في الفن بسبب الاعتذارات

حلت الفنانة روجينا، ضيفاً على برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

وقالت الفنانة روجينا، إن النجومية رزق، وثوب النجومية عمره ما كان واسع على أي فنان، لأن الله سبحانه وتعالى يرسله في الوقت المحدد للشخص المحدد فلازم يكون مناسب لهذا الوقت.

وأضافت أن هناك ممثلات قويات للغاية لكن لسن نجمات، متابعة: "منى زكى وحنان ترك سبقونى في الفن وبررت لنفسى أن هذا الأمر سببه اعتذارى عن الكثير من الأعمال الفنية، لأن الفن بورصة".