خبير تحول رقمى: الصين تشعل سباق الذكاء الاصطناعى بمنافس جديد لـ جى بى تى

أوضح أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي، تأثير إعلان الصين مؤخرًا روبوت محادثة منافس لروبوت شات جي بي تي، على السباق التكنولوجي ، قائلاً: "إن تقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي مستخدمة من قبل".

وأضاف أشرف صلاح الدين، خلال مداخلة عبر سايب ببرنامج مطروح للنقاش، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الصراع والتنافس ما بين أمريكا والغرب والصين يجري على قدم وساق في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أنه كان متوقعًا أن الصين لن تترك فرصة مثل هذه، دون أن تصنع شيء خاص بها، وهو ما حدث مؤخرًا، خاصة بعدما حدث أن هناك أثر من ألف متخصص من ضمنهم إيرون ماسك، وقع على وثيقة تحذر من مخاطر التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ووقف استخدامه تمامًا، حتى يتم تطوير بروتوكولات سلامة وأمان تضمن أمن المعلومات الموجودة فيه وسلامتها ودقتها وتلافي أي مخاطر تؤدي إلى استخدامها.

وأشار إلى أن هذا الأمر كان متوقعًا من الصين، خاصة بعد أن حجبت الكثير من الدول الغربية تطبيق مثل تيك توك على سبيل المثال.