الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حرب" الحلقة 1.. ظافر يرفض عرض الشيخ همام ويتوعد بكيان إرهابي

مسلسل حرب
مسلسل حرب

كشفت أحداث الحلقة 1 من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج والتي بدأت أحداثها اليوم عن أول ظهور للشيخ همام وهو مؤسس تنظيم أجناد مصر الإرهابي وقد ظهر وهو يحاول ضم الإرهابي الظافر الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا للتنظيم.

بينما جاء رد الظافر برفضه هذا الأمر وتفضيله العمل بشكل منفصل، كما توعد أنه سيصبح قوة إرهابية كبيرة بمفرده تحمل من اسمه معنى.

وبدأت أحداث مسلسل حرب وقد كشفت عن تقديم التكفيري عمر فروض بالولاء والطاعة لأمير الجماعة الإرهابية، كما كشفت عن قيامه بعملية إرهابية صغيرة من خلال استخدامه عبوة ناسفة، أصيب جرائها 16 شخص من المواطنين.

وتدور أحداث مسلسل حرب في الحلقة 1 في إطار من التشويق والإثارة، إذ يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول فرض السيطرة والهيمنة على الأوضاع، ومن هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

أما الفنان محمد فراج فيجسد داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني. 

وقد عرضت الحلقة الأولى من مسلسل حرب مشهد ‏القاهرة عام 2015، وظهر فيه الفنان الشحات مبروك يتحدث عن لعبة تسمى "ملاكمة الشطرنج"، وهي اللعبة التي يمارسها ضابط الأمن" عمر" الذي يلعب دوره الفنان محمد فراج، وذلك في أول ظهور له بالمسلسل.  

ومسلسل حرب الحلقة الأولى من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب  على 10 حلقات فقط. 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا على شاشة التليفزيون هو مسلسل "الاختيار 3"، مع النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد مكي، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي.

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