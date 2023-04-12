الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على تشيلسي بهدف بنزيما في دوري أبطال أوروبا

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني، على ضيفه تشيلسي الإنجليزي، بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فريق ريال مدريد تسيد أحداث الشوط الأول من المباراة، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ويسلي فوفانا مدافع تشيلسي بعد عركلته لـ فينيسيوس جونيور في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة السابعة، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه إدواردو كامافينجا بعد عركلته لـ"رحيم ستيرلينج".

وفي الدقيقة 21، استطاع ريال مدريد تسجيل الهدف الأول عن طريق كريم بنزيما من متابعة لتسديدة فينيسيوس جونيور التي تصدى لها كيبا حارس تشيلسي.

رحيم ستيرلينج كاد أن يعادل النتيجة سريعًا لـ تشيلسي في الدقيقة 23، بتسديدة من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من ريس جيمس من الجهة اليمنى، لكن تيبو كورتوا تألق في التصدي لتسديدته.

وفي الدقيقة 44، سدد فيدريكو فالفيردي كرة من خارج منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة بدأها، لكن كيبا تصدى لتسديدته.

استمرت أفضلية ريال مدريد، لكنهم فكوا في فك شفرة دفاعات تشيلسي مرة أخرى، لينتهي الشوط الأول بتفوقهم بهدف نظيف.

ويحل تشيلسي ضيفًا على نظيره ريال مدريد في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.



تشكيل تشيلسي لمباراة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل تشيلسي لمواجهة ريال مدريد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالي.

وسط الملعب: ريس جيمس، نجولو كانتي، إنزو فيرنانديز، ماتيو كوفاسيتش، بين تشيلول.

الهجوم: رحيم ستيرلينج، جواو فيليكس.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: إدوارد ميندي، سيزار أزبلكويتا، مارك كوكريلا، تشالوبا، كالاجير، روبن لوفتوس تشيك، دينيس زكريا، ماسون ماونت، ميخايلو مودريك، حكيم زياش، كريستيان بوليسيتش، كاي هافيرتز.

تشكيل ريال مدريد لمباراة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، إدواردو كامافينجا.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، توني كروس، فريدريكو فالفيردي.

الهجوم: رودريجو جويس، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

فيما جاءت دكة بدلاء ريال مدريد على النحو الآتي: "أندريه لونين، لويس لوبيز، أنطونيو روديجير، خيسوس فاييخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، ماريانو دياز، ماركو أسنسيو، إدين هازارد.

ويسعى فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مواصلة نغمة الانتصارات الأوروبية، ووضع قدمًا في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال بشكل مبكر قبل خوض لقاء الإياب، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي الإنجليزي، تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، ومحاولة إقصاء ريال مدريد من البطولة الأوروبية وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.