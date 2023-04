بنك الطعام المصري يتعاون مع المصرية للاتصالات WE لدعم 21 مائدة رحمن وتجهيز 200 ألف كرتونة مواد غذائية

أعلن بنك الطعام المصري عن اتفاق جديد مع الشركة المصرية للاتصالات (WE) يتم من خلاله راعيتها لـ 21 مائدة رحمن، ضمن الموائد التي أعلن البنك عن إقامتها خلال شهر رمضان المعظم، والتي تقام في معظم أنحاء الجمهورية تحت عنوان (فرحة رمضان)، بالإضافة الى مساهمة (WE) في تجهيز عدد من كراتين المواد الغذائية، لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية من الأسر المصرية في إطار مبادرة الشركة المصرية للاتصالات لتوفير 30 مليون وجبه خلال شهر رمضان.

تضمن الاتفاق بين بنك الطعام المصري وشركة المصرية للاتصالات (WE) ، إطلاق 21 مائدة يوميًا طول شهر رمضان في محافظات المنيا، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، سوهاج، قنا، أسوان، أسيوط، القاهرة الجيزة، بنى سويف، الفيوم، شمال سيناء، البحيرة، الشرقية، سوهاج، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ البحر الأحمر، والقليوبية، وذلك لإفطار 12,000 فرد يوميا طوال شهر رمضان.

كما ساهمت الشركة بالتعاون مع بنك الطعام في تجهيز 200,000 كرتونة موائد غذائية لتوزيعها على المستحقين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية في جميع أنحاء الجهورية.

أكد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن التعاون مع شركة المصرية للاتصالات (WE) ليس الأول ولن يكون الأخير، وان الشركة مستمرة في دعم أنشطة بنك الطعام منذ رمضان الماضي، لخدمة المستحقين من الافراد والاسر الأولى بالرعاية، وهو ما يؤكد أن المصرية للاتصالات (WE) لديها إيمان تام وداعمة لقضية الاطعام وتوفير الغذاء الصحي للمستحقين في جميع أنحاء الجمهورية.

أضاف سرحان أن جهود بنك الطعام المصري مستمرة لدعم المستحقين بالغذاء الصحيح للوصول لأعلى معدلات الجودة الخاصة بالتغذية السليمة، وشهر رمضان من الأوقات التي تعتبر ذروة النشاط والعمل الخيري، الا أن هذا لا يعنى ان الأنشطة والفعاليات مقتصرة على الشهر الفضيل، ولكن استراتيجية بنك الطعام تهدف الى توفير الغذاء ومكافحة نقصه من خلال عدة برامج تغطى احتياجات كافة الفئات المستحقة.