«حرب» الحلقة الأولى .. الشحات مبروك يُشيد بالضابط عمر واحترافه لـ«ملاكمة الشطرنج»

بدأت منذ قليل، الحلقة الأولى من مسلسل “حرب” بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج، بمشهد في القاهرة يعود لعام 2015، ظهر فيه بطل الملاكمة الشحات مبروك، يتحدث عن لعبة "ملاكمة الشطرنج"، وهي اللعبة المفضلة لضابط الأمن "عمر" الفنان محمد فراج.

ويشيد “مبروك” بالضابط عمر الذي يمارس اللعبة رغم عدم انتشارها في مصر، ويوضح أنها لعبة منتشرة في الخارج وتحتاج إلى الذكاء والقوة البدنية معًا.

و“ملاكمة الشطرنج” هي رياضة هجينة تجمع بين لعبتين تقليديتين هما الشطرنج والملاكمة، فيها يتواجه اللاعبان في جولات متناوبة من الشطرنج السريع والملاكمة حتى يفوز أحدهما.

وتدور أحداث مسلسل “حرب” في إطار من التشويق والإثارة، إذ يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة يجسد خلالها دور إرهابي نجح في الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ويحاول فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع، و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

ومسلسل حرب الحلقة الأولى من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال.