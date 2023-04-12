"أنا والقناع".. روجينا: مفيش فرق عندى بين محمد رمضان وأمير كرارة

حلت الفنانة روجينا، ضيفًا على برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

وقالت الفنانة روجينا إن دفاعها عن مسلسل "الأسطورة" بشأن الانتقادات التي وجهت للعمل بسبب الألفاظ التي ذكرت بالمسلسل؛ لأنها كانت تحاكي الواقع، والدفاع كان نابعًا عن حبها للفنان محمد رمضان، وللمخرج محمد سامي، ومن حبها للمسلسل بشكل عام.

وأضافت أنه لا فرق في العمل بين الفنان محمد رمضان والفنان أمير كرارة، قائلة: "كنت مرتاحة في العمل مع الاتنين وهما فنانين كبار ومفيش فرق بينهم".

وتابعت "الاتنين موهوبين، وبحب الشغل معاهم، والاتنين عندي زي بعض، ده له حب في قلبي وده له حب في قلبي، والاتنين غاليين عليا أوي وإخواتي".