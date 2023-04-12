محمد رمضان.. عمدة شعبى صياد الجماهير

محمد رمضان واحد من النجوم الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم، واستطاع أن يكوّن شعبية هائلة فى سنوات قليلة، حتى أطلق عليه «نمبر وان» وأصبح اسمًا كبيرًا فى الدراما التليفزيونية تحديدًا، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

تدرج «رمضان» فى الأدوار التى لعبها حتى وصل إلى البطولة المطلقة، وكان مسلسل «ابن حلال» الانطلاقة الفعلية له، حيث قدم دورًا شعبيًا جعله فى منطقة تمثيلية مختلفة تمامًا عن غيره من الفنانين، كما قدم العديد من الأدوار في السينما والدراما منها مسلسلا الأسطورة والبرنس مع المخرج محمد سامى.

نجح الثنائى «سامى ورمضان» فى تقديم العديد من الأعمال فى السابق، وخلال العام الجارى التف الجمهور حول مسلسلهما الجديد «جعفر العمدة»، حيث قدم «رمضان» تجربة درامية اجتماعية شعبية بالدرجة الأولى وتقمص دور شخصية تكبر عمره الحقيقى ١٠ سنوات وقدمها بحرفية هائلة.

وفى هذه النوعية من الأعمال، يخاطب «رمضان» الشريحة الأكبر من الجمهور فى الوطن العربى، ونجح مسلسله بالفعل فى تصدر «الترند» سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وينتظر الجمهور بشغف الحلقات الجديدة من المسلسل ويتفاعل مع الكثير من التفاصيل ويتوقع الأحداث، كما هو الحال مع توقع خروج «جعفر» من قسم الشرطة بعد ظهور براءته فى قضية المخدرات.

من جهته، يحرص «رمضان» على التفاعل المستمر مع جمهوره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، ويرد على الكثير من استفساراتهم.