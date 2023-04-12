"أنا والقناع".. روجينا : أشرف زكي محدش ظلمه في التمثيل

حلت الفنانة روجينا، ضيفاً علي برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية" الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

وقالت الفنانة روجينا إن “زوجها الدكتور أشرف زكي محدش ظلمه وهو الظالم نفسه في التمثيل لأنه ظلم الممثل من أجل نقيب الممثلين ولما بيكون في التصوير بيكون مش مركز وكل همه مين عنده مشكلة والتمثيل حياة ولازم الواحد يفصل عن كل من حوله”.

ونوهت روجينا بأن أشرف زكي هو من علمها مهنة التمثيل وعندما يكون لديها مشهد صعب بتستعين به لمساعدتها، متابعة أن مفيش ممثل شاطر وممثل مش شاطر والموضوع كله قبول من عند ربنا قائلة: "لو انتي ممثلة ممتازة ومعندكيش قبول مش هحبك ولو مش عارفة تقولي كلمتين بس عندك قبول هحبك وأموت فيكي".