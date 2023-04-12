"واحد من الناس".. عمرو الليثي يهدي مواطنا سوريا في أكتوبر 7 آلاف جنيه

قدم الإعلامي عمرو الليثي، اليوم الأربعاء، حلقة جديدة من برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة الحياة، والتقى خلالها بأحد الأشخاص من كبار السن من حمص السورية، مقيم بمدينة 6 أكتوبر فى الجيزة.

وروى الرجل حكايته قائلا: "أنا من حمص وأعيش في مدينة 6 أكتوبر، وأبيع في الشارع بعض الأغراض المنزلية، ويوميا أتحصل على 10 جنيهات أو 15 جنيها، وعندي 3 بنات، وظروفي المالية صعبة، وأدعي الله ومش عايز غير رحمة ربنا".

ودخل الرجل السوري في نوبة بكاء بسبب ظروف الحياة الصعبة ومعاناته منها، قائلا: "عندي بنات في المدرسة ومنهم في المنزل، ولا أحتاج سوى الرحمة".

وأهدى الإعلامي عمرو الليثي، الرجل السوري مبلغا ماليا قيمته 7 آلاف جنيه، وهو الأمر الذي أدخل السعادة على قلبه، كونه يساعده على تجاوز بعض مصاعبه.